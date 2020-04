Acqui Terme in lutto: è morto Giulietto Chiesa (Di domenica 26 aprile 2020) Il mondo del giornalismo alessandrino è in lutto. E’ morto Giulietto Chiesa, ex dirigente del Pci, ex europarlamentare e giornalista. Nato ad Acqui Terme, 79 anni, era stato corrispondente da Mosca per l’Unità e la Stampa, oltre che per il Tg5, Tg1 e Tg3, raccontando la fine dell’Unione Sovietica. L’amministrazione comunale acquese ha voluto salutare Giulietto Chiesa, giornalista acquese scomparso questa mattina, con un messaggio di cordoglio. Autore di diversi saggi in cui affrontò il passaggio dall’Urss comunista alla Russia moderna, con la leadership di Putin. Giulietto Chiesa era stato anche dirigente nazionale della Federazione giovanile comunista, ricoprendo negli anni ’70 ruoli dirigenti nel partito comunista genovese dove era diventato capogruppo del partito in Consiglio provinciale. Quando arrivò a Mosca si ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 26 aprile 2020) Il mondo del giornalismo alessandrino è in. E’, ex dirigente del Pci, ex europarlamentare e giornalista. Nato ad, 79 anni, era stato corrispondente da Mosca per l’Unità e la Stampa, oltre che per il Tg5, Tg1 e Tg3, raccontando la fine dell’Unione Sovietica. L’amministrazione comunale acquese ha voluto salutare, giornalista acquese scomparso questa mattina, con un messaggio di cordoglio. Autore di diversi saggi in cui affrontò il passaggio dall’Urss comunista alla Russia moderna, con la leadership di Putin.era stato anche dirigente nazionale della Federazione giovanile comunista, ricoprendo negli anni ’70 ruoli dirigenti nel partito comunista genovese dove era diventato capogruppo del partito in Consiglio provinciale. Quando arrivò a Mosca si ...

