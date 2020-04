Abbott: “Entro fine maggio 4 milioni di test sierologici in Italia” (Di domenica 26 aprile 2020) Il comunicato di Abbott sui test sierologici: “Ne saranno distribuiti 4 milioni entro fine maggio”. ROMA – I test sierologici in Italia saranno distribuiti da Abbott. In un comunicato, riportato dall’Ansa, la multinazionale ha annunciato l’intenzione di distribuirne “4 milioni entro fine maggio. Il nuovo test ha dimostrato specificità e sensibilità superiori al 99% 14 giorni o più dopo l’insorgenza dei sintomi. Inoltre, in un migliaio di laboratori di tutta Italia sarà possibile analizzare fino a 200 test per ora“. Abbott: “Orgogliosi di aver potuto rendere fruibile il test in Italia” La vittoria del bando della gara è stata appresa con molta soddisfazione da parte della multinazionale. L’amministratore delegato della sede italiana ai microfoni dell’Ansa ha ammesso: ... Leggi su newsmondo (Di domenica 26 aprile 2020) Il comunicato disui: “Ne saranno distribuiti 4entro”. ROMA – Iin Italia saranno distribuiti da. In un comunicato, riportato dall’Ansa, la multinazionale ha annunciato l’intenzione di distribuirne “4entro. Il nuovoha dimostrato specificità e sensibilità superiori al 99% 14 giorni o più dopo l’insorgenza dei sintomi. Inoltre, in un migliaio di laboratori di tutta Italia sarà possibile analizzare fino a 200per ora“.: “Orgogliosi di aver potuto rendere fruibile ilin Italia” La vittoria del bando della gara è stata appresa con molta soddisfazione da parte della multinazionale. L’amministratore delegato della sede italiana ai microfoni dell’Ansa ha ammesso: ...

