‘Trono over’, scoppia la guerra social tra Pamela Barretta ed Enzo Capo dopo la fine della loro relazione! (Di sabato 25 aprile 2020) Enzo Capo e Pamela Barretta sono freschi di rottura. I due protagonisti del Trono over di Uomini e Donne solo pochi giorni fa hanno reso nota la fine della loro storia d’amore sbocciata proprio nel programma di Maria De Filippi. In queste ultime ore, però, i due si stanno parecchio punzecchiando sui social dove soprattutto Pamela è molto attiva. La donna ha infatti alluso al fatto che ci sia qualcosa da rivelare sul suo ex mentre dal canto suo, Enzo ha voluto tacere e asserire di voler essere un galantuomo. Pamela ha pubblicato articoli in cui si parla di violenza psicologica e l’iniziale idealizzazione di un amore, per poi accusare indirettamente il suo ex: Certe persone dicono di essere riservate… però pretendono le “scuse immotivate” sui social. Quando poi lui, di tutta risposta, ha accennato alla fine della loro storia e al ... Leggi su isaechia ‘Uomini e Donne’ - scoppia (di nuovo) una coppia del ‘Trono over’ : l’annuncio

'Trono Over' - l'ex cavaliere Stefano Torrese lascia di stucco : vuole reinstaurare un dialogo con la sua ex Pamela Barretta - ma intanto si dichiara a un'altra dama!

