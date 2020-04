Tom Hanks e il Coronavirus: “Offro il mio sangue per il vaccino” (Di sabato 25 aprile 2020) Dopo essersi ripreso dal Coronavirus, Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson hanno messo a disposizione il proprio sangue per trovare un vaccino. Dopo essersi ripreso dal Coronavirus, Tom Hanks ha messo a disposizione il proprio sangue per trovare un vaccino. Lo riporta la testata americana Variety, citando un podcast radiofonico di cui Hanks è stato ospite la scorsa settimana e dove ha affermato che sia lui che sua moglie, l'attrice Rita Wilson, hanno avuto contatti con le autorità sanitarie per donare il loro sangue. Il divo, noto da sempre per le sue grandi doti comiche, ha anche ironizzato sul nome della potenziale cura: "Adesso doneremo il sangue a coloro che sperano di trovare ciò che io chiamerei il Hanks-cino." I 12 migliori ... Leggi su movieplayer Tim Allen a Tom Hanks : "Toy Story ci aveva dato ottimi consigli su come evitare i contagi"

Tom Hanks dona il suo sangue per gli studi sul vaccino per COVID19

Tom Hanks al piccolo Corona - bullizzato per il nome : «Hai trovato un amico» (Di sabato 25 aprile 2020) Dopo essersi ripreso dal, Tome sua moglie Rita Wilson hanno messo a disposizione il proprioper trovare un vaccino. Dopo essersi ripreso dal, Tomha messo a disposizione il proprioper trovare un vaccino. Lo riporta la testata americana Variety, citando un podcast radiofonico di cuiè stato ospite la scorsa settimana e dove ha affermato che sia lui che sua moglie, l'attrice Rita Wilson, hanno avuto contatti con le autorità sanitarie per donare il loro. Il divo, noto da sempre per le sue grandi doti comiche, ha anche ironizzato sul nome della potenziale cura: "Adesso doneremo ila coloro che sperano di trovare ciò che io chiamerei il-cino." I 12 migliori ...

tg2rai : L'attore Tom Hanks, contagiato dal virus in Australia, consola in una lettera un bambino bullizzato per via del su… - zazoomblog : Tim Allen a Tom Hanks: Toy Story ci aveva dato ottimi consigli su come evitare i contagi - #Allen #Hanks: #Story… - zazoomnews : Tom Hanks dona il suo sangue per gli studi sul vaccino per COVID19 - #Hanks #sangue #studi #vaccino #COVID19 - Noovyis : (Tim Allen a Tom Hanks: 'Toy Story ci aveva dato ottimi consigli su come evitare i contagi') Playhitmusic - - Noovyis : (Tom Hanks dona il suo sangue per gli studi sul vaccino per COVID19) Playhitmusic - -