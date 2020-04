Sesso | 7 esperti da seguire su Instagram

Leggi su gqitalia

(Di sabato 25 aprile 2020) Glidici sono anche sue non solo in libreria. Come la salute mentale, anche quella sessuale è un'area poco curata tra le persone. Basta chiedere: quanti corsi hai seguito sull'argomento? Quanti libri hai letto al riguardo? Hai usato la terapia di coppia per migliorare la tua relazione? Molti rispondo usando come alibi il fatto di aver imparato bene (secondo la propria prospettiva) dalla pratica, ma proprio come accade con la salute fisica, è importante non trascurare un minimo di teoria. Ecco perché devi imparare nuove tecniche (sì, anche di masturbazione), conoscere le varie posizioni sessuali e, soprattutto, sapere cosa ti soddisfa sessualmente parlando. In poche parole, conoscerti. Per questo motivo, ora ci proponiamo di navigare nell'ampio spettro dei social network per consigliarti 7diche dovresti ...