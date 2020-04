Scena Teatro, emergenza Covid: Tempo di riaprire i teatri (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – E’ Tempo di riaprire i teatri. Potremmo sintetizzare in questo modo, a circa due mesi dallo stop delle attività legato all’emergenza sanitaria da Covid-19, la nota di Antonello De Rosa: direttore artistico dell’Associazione Scena Teatro di Salerno. “Bisogna riaprire i teatri – commenta il regista ed attore teatrale salernitano – almeno per progettare i lavori futuri. I laboratori sono linfa vitale per tutte le tipologie di realtà. Adesso siamo tutti in ginocchio ed a dirla tutta, pensandoci bene, il Teatro è sempre stato in ginocchio ma rispetto all’attuale realtà con una sostanziale differenza: i teatri erano aperti” Di seguito la nota del direttore artistico di Scena Teatro, Antonello De Rosa. “La sofferenza del Teatro, in questo momento, è immensa. Fare ... Leggi su anteprima24 Ottavo appuntamento col teatro casalingo - giovedì in scena De Martino e Maiorino

Dai costumi di scena alle mascherine - l'omaggio del teatro Regio alla città di Torino

Teatro di Roma va in scena via web - ecco il palinsesto social (Di sabato 25 aprile 2020)di lettura: 2 minutiSalerno – E’di. Potremmo sintetizzare in questo modo, a circa due mesi dallo stop delle attività legato all’sanitaria da-19, la nota di Antonello De Rosa: direttore artistico dell’Associazionedi Salerno. “Bisogna– commenta il regista ed attore teatrale salernitano – almeno per progettare i lavori futuri. I laboratori sono linfa vitale per tutte le tipologie di realtà. Adesso siamo tutti in ginocchio ed a dirla tutta, pensandoci bene, ilè sempre stato in ginocchio ma rispetto all’attuale realtà con una sostanziale differenza: ierano aperti” Di seguito la nota del direttore artistico di, Antonello De Rosa. “La sofferenza del, in questo momento, è immensa. Fare ...

giornali_it : 'Solo in Teatro' riporta gli artisti sulla scena #25aprile #QuotidianiNazionali #LaStampa - teatripiacenza : Il nostro progetto Opera Laboratorio 2015 celebrò Pietro #Mascagni, nel 70° della scomparsa, con “L’amico Fritz”, r… - LaStampaTV : VIDEO | 'Solo in Teatro' riporta gli artisti sulla scena - mauricorradini : RT @Funder35: In arrivo la prima maratona Facebook di #Funder35! Mercoledì 29.04 a partire dalle 10 vi aspetta '#PROSSIMAMENTE – prossimi… - paolapierotti : RT @pantografomag: #lifestyle #Arte in tavola tra i vicoli di #Firenze. Lo #chef Oliver Betancourt e la manager Roberta Del Prete fanno del… -

Ultime Notizie dalla rete : Scena Teatro Scena Teatro, emergenza Covid: Tempo di riaprire i teatri anteprima24.it Elena Sofia Ricci, debutto boom: "La mia rinascita? Ero in crisi. Ecco come mi sono risollevata"

La mia Laura porta con sé tanti misteri e la scena finale dell’incendio è solo uno di questi ... dalle classificazioni e dalle codificazioni forzate e continuo a lavorare per cinema e teatro. Di certo ...

Tricolori, canzoni e flash mob alla finestra nel 25 aprile "virale"

Tra flash mob dai balconi, tricolori e teatro web, è una Resistenza virtuale quella di quest’anno per un 25 aprile particolare che cade in piena emergenza corona virus. Così pur restando a casa, ci s ...

La mia Laura porta con sé tanti misteri e la scena finale dell’incendio è solo uno di questi ... dalle classificazioni e dalle codificazioni forzate e continuo a lavorare per cinema e teatro. Di certo ...Tra flash mob dai balconi, tricolori e teatro web, è una Resistenza virtuale quella di quest’anno per un 25 aprile particolare che cade in piena emergenza corona virus. Così pur restando a casa, ci s ...