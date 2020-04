Saltano anche i concerti di Gianna Nannini a maggio e giugno 2020: “Ho tenuto duro fino all’ultimo” (Di sabato 25 aprile 2020) Alla fine l'emergenza sanitaria che sta costringendo tutti ad uno stop forzato di tutte le attività non necessarie ha imposto la necessaria cancellazione anche per i concerti di Gianna Nannini previsti per i mesi di maggio e giugno. Nonostante le timide riaperture che ci saranno, con tutta probabilità, dal 4 maggio in poi, per il mondo dei live sembra ormai chiaro che sarà impossibile riprendere le normali attività concertistiche e di spettacoli nei prossimi mesi. Molto probabilmente sarà un 2020 senza musica dal vivo e bisognerà attendere il prossimo anno non solo per riprogrammare gli show saltati quest'anno, ma soprattutto per mettere a punto nuovi sistemi e tecniche che permettano lo svolgimento di queste attività in piena sicurezza e nel rispetto delle minime misure di prevenzione. Inevitabile, lo ha definito la rocker senese, ... Leggi su optimagazine Case - inquilini in ginocchio e saltano gli affitti : è crisi anche nell'immobiliare

Coronavirus - due ventenni saltano la fila - scoppia la rissa in un supermercato di Casoria : «Non hanno neanche la mascherina…» – Video

LIVE Coronavirus - cancellazioni e contagi nello sport. Saltano i Mondiali di curling - si ferma anche il World Tourd di beach volley (Di sabato 25 aprile 2020) Alla fine l'emergenza sanitaria che sta costringendo tutti ad uno stop forzato di tutte le attività non necessarie ha imposto la necessaria cancellazioneper idiprevisti per i mesi di. Nonostante le timide riaperture che ci saranno, con tutta probabilità, dal 4in poi, per il mondo dei live sembra ormai chiaro che sarà impossibile riprendere le normali attivitàstiche e di spettacoli nei prossimi mesi. Molto probabilmente sarà unsenza musica dal vivo e bisognerà attendere il prossimo anno non solo per riprogrammare gli show saltati quest'anno, ma soprattutto per mettere a punto nuovi sistemi e tecniche che permettano lo svolgimento di queste attività in piena sicurezza e nel rispetto delle minime misure di prevenzione. Inevitabile, lo ha definito la rocker senese, ...

starnud : A #Bologna quest'anno, come in ogni parte del paese, saltano le celebrazioni del #25aprile Noi ci siamo e ci sarem… - gare59 : @carlodon58 @Marcusmanch @RaiTre @gadlernertweet Il punto è che non bisogna mai rinnegare i propri trascorsi anche… - palazzo_giacomo : RT @MMirella28: Un uomo si sveglia in ospedale, dopo un incidente stradale, tutto incerottato, con la bocca ricuvits riesce a dire Mia mogl… - aleph_sars : @strelnik Anche perché prima o poi saltano i nervi e si fa il danno grosso e non va bene. Ho migrato tre infrastrut… - BzBroono : @VittorioSilva @gloquenzi @ricpuglisi Dicevo la testata, i cui credits hanno date curiose Probabilmente il 2000 si… -

Ultime Notizie dalla rete : Saltano anche Saltano anche i concerti di Gianna Nannini a maggio e giugno 2020: “Ho tenuto duro fino all'ultimo” OptiMagazine Castellacci: "Protocolli, ci sono punti da chiarire". Tamberi: "Non compromettiamo sforzi con falsa ripartenza"

Lo ha detto ai microfoni di "Lady Radio" Enrico Castellacci, presidente dell'associazione medici italiani di calcio. Ore 11.34 - Golf, cancellati anche gli Us Open giovanili L'emergenza coronavirus fa ...

"Noi Partigiani": la Resistenza e la Liberazione raccontate da chi c'era

Feltrinelli pubblica le testimonianze di chi ha combattuto il nazifascismo contribuendo a liberare il nostro Paese in un'antologia a cura di Gad Lerner e Laura Gnocchi. Ne pubblichiamo il capitolo che ...

Lo ha detto ai microfoni di "Lady Radio" Enrico Castellacci, presidente dell'associazione medici italiani di calcio. Ore 11.34 - Golf, cancellati anche gli Us Open giovanili L'emergenza coronavirus fa ...Feltrinelli pubblica le testimonianze di chi ha combattuto il nazifascismo contribuendo a liberare il nostro Paese in un'antologia a cura di Gad Lerner e Laura Gnocchi. Ne pubblichiamo il capitolo che ...