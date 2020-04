Roma: arrestato violentatore seriale, almeno 6 vittime accertate (Di sabato 25 aprile 2020) Dopo mesi di indagini la polizia di Stato del Commissariato San Giovanni di Roma ha arrestato un uomo di 31 anni con l’accusa di violenza sessuale. L’indagine è stata condotta dal Pubblico Ministero la Dott.ssa Stefania Stefanìa ed è stata avviata lo scorso novembre a seguito di due prime denunce. Durante le indagini sono emersi casi correlati, ma il sospetto è che ce ne siano altri. Roma: arrestato violentatore seriale Si tratta di un 31enne di origini colombiane, identificato dopo mesi di indagini e appostamenti in zona Largo Don Orione. L’uomo è stato prelevato e identificato dalle vittime, dopodiché per lui è scattato l’arresto. Un’ulteriore conferma è arrivata anche dal tracciamento del telefono dell’uomo che è risultato presente in tutti i luoghi delle aggressioni. ... Leggi su thesocialpost Roma : molestava le donne in strada - arrestato 31enne colombiano

Roma - molestie e violenza sessuale su almeno sei donne : arrestato 31enne. Le aggressioni alla fermata del bus o mentre rientravano a casa

E' stato arrestato a Roma un violentatore seriale e dalle indagini della Polizia di Stato sarebbero almeno sei le vittime accertate. Le indagini degli agenti della Polizia di Stato del commissariato S ...

Roma, arrestato violentatore seriale: almeno sei vittime in zona San Giovanni

Ha abusato di almeno sei donne nel quartiere di San Giovanni. Ma le telecamere di sorveglianza della zona lo hanno ripreso e hanno permesso alla polizia di identificarlo e arrestare H.J.J., 31 anni, ...

