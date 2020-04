Michelle Hunziker | chi è | età | altezza | peso | marito | figlie | carriera e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 aprile 2020) Torna l’appuntamento con Verissimo-Le Storie in onda, come sempre, su Canale 5 a partire dalle 16. La bella conduttrice e showgirlcon un video messaggio racconterà al pubblico come sta trascorrendo questi giorni di quarantena. Ma conosciamo meglio. Scheda: Nome:Cognome:Età: 42 anni: 174 cm: 52 kgProfessione: Showgirl, ex modella, attrice e conduttrice tvCompagno: Tomaso Trussardi: Aurora Ramazzotti, Sole Trussardi, Celeste Trussardi Chi è:Yvonneè nata il 24 gennaio 1977 a Lugano, da madre olandese e padre svizzero tedesco.ha vissuto in Svizzera fino all’età di 17 anni. Si è diplomata in lingue straniere e ha studiato per anni danza moderna. Nel 1994 si è trasferita con la madre a Bologna, ...