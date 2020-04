Mes, bocciato Odg della Meloni. Bufera M5s, urla in aula (Di sabato 25 aprile 2020) Il Mes è diventato argomento di discussione dentro e fuori le aule del Parlamento. Questa volta, però, al centro della polemica ci sono finiti Matteo Salvini e Giorgia Meloni, fortemente criticati dal Movimento 5 Stelle per via delle posizioni prese dai loro partiti durante l’emergenza Coronavirus. Mes, è scontro in aula Proprio ieri, alla Camera, tra gli Ordini del giorno di Fdi figurava la richiesta di “impegnare il Governo a non usare il Mes in alcun caso“. Su questo punto, almeno fino a qualche giorno fa, sembravano essere allineati anche quelli del M5s che, tuttavia, non hanno poi appoggiato le richieste avanzate dalla Meloni, tant’è che sul Mes lo stesso Di Maio ha dichiarato di essere pronto a trattare (rivedendo il suo parere iniziale). Contraria al Mes fin da subito, come non ha mai nascosto, è stata Giorgia ... Leggi su quifinanza LIVE Coronavirus - Ultime notizie. MES bocciato da Gentiloni (Di sabato 25 aprile 2020) Il Mes è diventato argomento di discussione dentro e fuori le aule del Parlamento. Questa volta, però, al centropolemica ci sono finiti Matteo Salvini e Giorgia, fortemente criticati dal Movimento 5 Stelle per via delle posizioni prese dai loro partiti durante l’emergenza Coronavirus. Mes, è scontro inProprio ieri, alla Camera, tra gli Ordini del giorno di Fdi figurava la richiesta di “impegnare il Governo a non usare il Mes in alcun caso“. Su questo punto, almeno fino a qualche giorno fa, sembravano essere allineati anche quelli del M5s che, tuttavia, non hanno poi appoggiato le richieste avanzate dalla, tant’è che sul Mes lo stesso Di Maio ha dichiarato di essere pronto a trattare (rivedendo il suo parere iniziale). Contraria al Mes fin da subito, come non ha mai nascosto, è stata Giorgia ...

LegaSalvini : ++ ??COMPLIMENTI AI 5 STELLE CHE IN EUROPA SUL MES RIESCONO A VOTARE IN 3 MODI DIVERSI ?????? ++ E per mascherare le l… - veratto_A : RT @Teresat14547770: Hanno scelto...bocciato l'ordine del giorno sul mes..era stato già concordato..pur di non dover dichiarare che il mes… - Mania48Mania53 : RT @Teresat14547770: Hanno scelto...bocciato l'ordine del giorno sul mes..era stato già concordato..pur di non dover dichiarare che il mes… - LeonardoLovati : Tra gli ordini del giorni in esame, è stato bocciato quello presentato da Fratelli d'Italia, che chiedeva al govern… - serboz54 : @borghi_claudio Bocciato l'Odg anti MES della Meloni. Era una certezza me è servito, se ancora se ne aveva bisogno,… -