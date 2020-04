Mercato Juventus, bomba dalla Spagna: Salah in vendita, sfida Juve-Inter (Di sabato 25 aprile 2020) Mercato Juventus – Nuove pesanti indiscrezioni arrivano dalla Spagna. Il tridente del Liverpool potrebbe subire dei grossi cambiamenti. Infatti, Momo Salah, ex Roma e Fiorentina, non sarebbe più incedibile anzi, i Reds lo avrebbero messo sul Mercato. In Italia la Juventus ha sempre avuto un certo feeling con l’egiziano, da sempre nel mirino dei bianconeri. Occhio però alla concorrenza, non solo le grandi ovvero PSG e Bayern, ma l’Inter di Conte. Agnelli vuole regalare un nuovo colpo alla Cristiano Ronaldo ai propri tifosi, sarà proprio Salah? Mercato Juventus, Salah via dal Liverpool Ecco che dalla Spagna, dunque, arriva la bomba del portale ‘Don Balon’, secondo cui il Liverpool avrebbe già fissato a quota 150 milioni di euro il prezzo per trattare la cessione dell’egiziano che ha ovviamente una lunga lista di top club ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato Juventus - si pensa allo scambio Arthur-Pjanic

Calciomercato Juventus - Costa infelice a Torino : si è offerto ad un top club

Mercato Juventus - Paratici piomba su due gioielli dell’Atalanta (Di sabato 25 aprile 2020)– Nuove pesanti indiscrezioni arrivano. Il tridente del Liverpool potrebbe subire dei grossi cambiamenti. Infatti, Momo, ex Roma e Fiorentina, non sarebbe più incedibile anzi, i Reds lo avrebbero messo sul. In Italia laha sempre avuto un certo feeling con l’egiziano, da sempre nel mirino dei bianconeri. Occhio però alla concorrenza, non solo le grandi ovvero PSG e Bayern, ma l’di Conte. Agnelli vuole regalare un nuovo colpo alla Cristiano Ronaldo ai propri tifosi, sarà propriovia dal Liverpool Ecco che, dunque, arriva ladel portale ‘Don Balon’, secondo cui il Liverpool avrebbe già fissato a quota 150 milioni di euro il prezzo per trattare la cessione dell’egiziano che ha ovviamente una lunga lista di top club ...

Dexmex82 : RT @MaestroJuventus: Ho una chicca per voi. ?????? Mercato #Juventus. ?? Fatevi sentire con qualche Like e condivisione. Alle 19.30 vi dico t… - Italia_Notizie : Maxi bomba di mercato: c'è la svolta su Icardi? La big di A che lo vuole - NonSoloJuve : ANCHE LA JUVE SU AOUAR!!! 50 MILIONI PER IL CARTELLINO - Fprime86 : Quest'anno non bisogna assolutamente sbagliare il mercato...#Juventus - ItaSportPress : Dalla Spagna sicuri: super scambio di mercato tra Juventus e Barcellona - -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato Juventus: Cristiano Ronaldo ha deciso il suo futuro Virgilio Sport Calciomercato Juventus, Paratici e Leonardo in contatto: ecco Icardi

Gli uomini mercato di Juventus e PSG sono in continuo contatto per portare a termine l’affare Icardi: servirà un grande sforzo, ma i bianconeri hanno 3 jolly. Ultime Juve, la trattativa col PSG per ...

CSKA Sofia, il ds Giaretta: “Ecco come abbiamo bloccato qui il Covid-19. Presto torniamo in campo. Orsolini? Da Juve o Real Madrid” [ESCLUSIVA]

Il Ludogorets è la Juventus di Bulgaria in questo momento ... In Italia si erano chiuse le possibilità ma potrà avere le opportunità giuste e aprirsi un mercato internazionale importante”.

Gli uomini mercato di Juventus e PSG sono in continuo contatto per portare a termine l’affare Icardi: servirà un grande sforzo, ma i bianconeri hanno 3 jolly. Ultime Juve, la trattativa col PSG per ...Il Ludogorets è la Juventus di Bulgaria in questo momento ... In Italia si erano chiuse le possibilità ma potrà avere le opportunità giuste e aprirsi un mercato internazionale importante”.