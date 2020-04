La Asl Napoli 1 | «Cibo da asporto | tutti con guanti e mascherina Meglio il pagamento on

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 aprile 2020) Da lunedì riparte in Campania il delivery per il, in tanti sono in attesa, ma in tanti hanno comunque dubbi sul fatto che possa essere sicuro e non possa essere un mezzo di contagio. Il Mattino intervista oggi sul tema Lucia Marino, direttore dipartimento di prevenzione dell’Asl1 Centro, che è chiamata a vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza per ilda. «In base alle evidenze scientifiche attuali, il virus non si trasmette per via gastrointestinale». Può bastare, però, uno starnuto per contaminarlo? «In questo caso, il virus è inattivato dalla cottura; dopo, va comunque tenuto conto che non vi è appunto trasmissione attraverso l’apparato digerente». Sulla questione se esistono alimenti più rischiosi di altri, è chiaro, secondo la Marino che i cibi cotti ...