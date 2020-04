Juventus | svelato il futuro di Chiellini | arrivano le prime conferme

(Di sabato 25 aprile 2020)– Coronavirus che blocca ormai l’Italia da oltre un mese. Il calcio giocato è fermo, ma non il calciomercato. Paratici continua a garantire allaunpieno di talenti. Ma non ci sono solo acquisti e cessioni. Capitolo importante anche per quanto riguarda i rinnovi del contratto. Infatti dopo Buffon, un altro simbolo bianconero sembra essere indirizzato verso il rinnovo: Giorgiorinnova e poi? Un occhio al, con il piano di ringiovanimento che va avanti, senza però dimenticare l’importanza dei senatori. Lacontinua nel suo lavoro di programmazione e dopo Gigi Buffon si prepara ad estendere il rapporto anche con il veterano Giorgio. Leggi anche: Calciomercato, Costa infelice: si è offerta ad un top club Lo riporta ‘Tuttosport’ ...

infoitsport : MEDIASET - Juventus, più Milik che Icardi: svelato il motivo. Futuro deciso per Higuain -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus svelato

Juve Dipendenza

Non c'è solo la Juventus su Houssem Aouar: il centrocampista franco-algerino classe '98 ha attirato l'interesse di Manchester City e PSG, secondo RMC Sport. Nonostante il forte interesse mostrato da ...Nonostante la pandemia Coronavirus la Juventus continua il proprio lavoro sul fronte mercato. In attesa di ritornare in campo il club bianconero sarebbe così sempre in agguato per rinforzare la rosa ...