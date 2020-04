I Fatti vostri si allunga fino al 12 giugno (Anteprima Blogo) (Di sabato 25 aprile 2020) I Fatti vostri si allunga. Lo storico programma di Michele Guardì, condotto da Giancarlo Magalli con Roberta Morise e Umberto Broccoli, inFatti, stando a quanto risulta a Blogo, dovrebbe andare in onda su Rai2 fino a venerdì 12 giugno, dalle ore 11 alle 13. Si tratta di un prolungamento, visto che la data inizialmente prevista per la fine della stagione era quella di venerdì 29 maggio. Ricordiamo che anche altri programmi Rai del daytime sono stati prolungati, da La vita in diretta a Unomattina, così da consentire l'inizio del palinsesto estivo a fine giugno. Fa eccezione, sempre per quanto concerne Rai1, Storie italiane, che si concluderà regolarmente il 29 maggio, allorquando Eleonora Daniele si ritirerà per portare a termine la sua gravidanza. Eleonora Daniele a Blogo: "Storie italiane chiude il 29 maggio ... Leggi su blogo Imbarazzo a I Fatti Vostri - ospite costretto ad andare in bagno. Giancarlo Magalli : “Scappa a tutti…” [FOTO]

Adriana Volpe smentisce la crisi con Roberto Parli

Di una possibile crisi matrimoniale tra Adriana Volpe e Roberto Parli se ne parla già da alcuni mesi. Questi rumors sono iniziati quando l’ex conduttrice di “I fatti vostri” si è avvicinata ad Andrea ...

Di una possibile crisi matrimoniale tra Adriana Volpe e Roberto Parli se ne parla già da alcuni mesi. Questi rumors sono iniziati quando l'ex conduttrice di "I fatti vostri" si è avvicinata ad Andrea ...