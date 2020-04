“Hanno il terrazzo e si vede” Ilaria Capua e non solo | il clamoroso effetto della tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 aprile 2020) La quarantena aiuta la tintarella. In questi giorni, i voltitv, dai virologi ai politici, appaiono più abbronzati. Un dettaglio che non è sfuggito al Tempo, il quale ha concesso il primo posto in classifica a Matteo Renzi. Se l'ex premier il 14 febbraio scorso, guando il coronavirus era ancora esclusiva cinese, appariva palliduccio su Rete 4, in una sua diretta del 20 aprile si è presentato sfoggiando un'abbronzatura invidiabile, ben visibile su fronte e guance. Una trasformazione testimoniata dalla sua pagina Facebook. Ma Renzi, nonostante sia insuperabile, è in buona compagnia. Tra gli abbronzatissimi spunta, Francesco Boccia e Carlo Calenda,per citarne alcuni. Insomma il lockdown per chi ha ilo il giardino ha anche i suoi lati positivi.