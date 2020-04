È morto a 97 anni il filosofo e politico Aldo Masullo (Di sabato 25 aprile 2020) Si è spento all’età di 97 anni il filosofo e politico Aldo Masullo. Nato ad Avellino nel 1923, Masullo è stato un importante rappresentante della filosofia italiana, in particolare per ciò che riguarda gli studio teoretici e morali. Professore emerito all’Università Federico II di Napoli, nel 2018 era stato insignito della cittadinanza onoraria del capoluogo campano. Tra le sue opere più importanti, vanno sicuramente citate Intuizione e discorso (1955), Il senso del fondamento (1967), Il tempo e la grazia. Per un’etica attiva della salvezza (1995), La libertà e le occasioni (2011). Masullo non è stato solo un filosofo, ma anche un importante uomo politico: deputato dal 1972 al 1976 e senatore in due diverse legislature tra il 1976 e il 2001, eletto con il Partito Comunista Italiano e successivamente con i ... Leggi su tpi ALDO MASULLO - MORTO IL FILOSOFO E POLITICO NAPOLETANO/ Aveva compiuto 97 anni

