Crocchette di cavolfiore light | aperitivo o contorno? Come le preferite?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 25 aprile 2020) Ledicon pomodori secchi e origano sono unsfizioso da finger food (da mangiare a piene mani, insomma!) o undelizioso; se poi considerate che sono cotte al forno, non ne farete mai più a meno: così leggere e dietetiche da far gioire la gola e la linea! Pochi ingredienti, semplici e genuini per un sapore davvero unico che conquisterà grandi e piccini! Una ricetta da minimo sforzo per il massimo risultato, economica e sana! Curiose? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione. Per questa meravigliosa ricetta, procuratevi: uova, 2, 1 di circa 500 g cipollotto, 1 concentrato di pomodoro, 1 cucchiaio grana padano o parmigiano reggiano grattugiato, 2 cucchiai origano secco, 2 cucchiaini pomodorini secchi, 5 ben scolati olio extravergine d’oliva q.b. sale e pepe q.b. Lavate bene il ...