Cosa possiamo fare dal 4 maggio? Tutte le risposte

Leggi su howtodofor

(Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus, dal 4possibile vedere amici e parenti: mascherine solo nei locali. Un'altra riunione fiume. Un altro rinvio. Il governo e laranza stentano a disegnare i contorni della fase 2. Perché, come dice Giuseppe Conte, «finché non si troverà e non si distribuirà il vaccino, non si vincerà la battaglia» contro il virus. Il premier, assieme ai capidelegazione Roberto Speranza, Dario Franceschini, Alfonso Bonafede, Teresa Bellanova e al commissario straordinario Domenico Arcuri, ha discusso a lungo ieri su come disegnare la ripartenza. «Ma c'è bisogno di altro tempo, la situazione è troppo complessa, gli indici dell'epidemia instabili», allarga le braccia a sera uno dei partecipanti. Però Conte ha promesso di sfornare domani sera il piano con le «linee guida per la ...