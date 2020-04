Coronavirus, superati i 200.000 morti nel mondo: in Francia trend positivo, oltre 20.000 decessi nel Regno Unito, nei Balcani la pandemia non sfonda (Di domenica 26 aprile 2020) Il numero di decessi di persone contagiate dal Coronavirus ha superato quota 200 mila. Secondo il bilancio della Johns Hopkins Universtity le vittime sono 202.270. I casi accertati sono 2.886.408. Di seguito le ultime notizie dai Paesi del mondo. In Francia, sono stati 369 i decessi per Covid-19 nelle ultime 24 ore negli ospedali, le case di riposo e gli istituti per disabili, secondo quanto reso noto dalla Direzione generale della Sanita’. Il numero totale dei decessi sale quindi a 22.614. Prosegue il calo dei ricoverati in ospedale per Covid-19, che sono questa sera 28.222 (436 di meno rispetto a ieri) e il numero dei malati in rianimazione (4.725, 145 in meno). La Spagna ha deciso il lockdown dal 14 marzo e lo stato di emergenza è stato esteso fino al 9 maggio. “Se le cose continuano ad andare nella direzione positiva rispetto alla pandemia, dal 2 maggio le ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - in Africa aumentano i casi : superati 28.000 contagi e già 1.300 decessi

La pandemia di Covid-19 ha causato la morte di oltre 120 mila persone in Europa, tra cui tre quarti in Italia, Francia, Spagna e Regno Unito, secondo il… Leggi ...

ACCADDE OGGI – La Liberazione del ’45 ne chiama un’altra oggi

Anzi, per superare la memoria di quel conflitto (in cui morirono più americani che in ... Pur comprendendo le necessità imposte dalla lotta al Coronavirus, io non mi sento tranquillo nell’assistere al ...

