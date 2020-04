Coronavirus | scudi penali e civili risollevano la questione senza fine dei sindacati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 aprile 2020) Anche quest’anno, nonostante la pandemia, dobbiamo in qualche modo celebrare la liberazione da un regime che negava agli italiani i diritti fondamentali e calpestava la dignità della persona. Tra le libertà negate c’era anche quella dei lavoratori di associarsi in. Anzi, il fascismo nacque proprio per interrompere, con la violenza, quel mirabile processo di democratizzazione, avviato agli inizi del Novecento sulla spinta deie del movimento operaio. Questo 25 aprile non ci saranno cerimonie di piazza, ma avremo più tempo da dedicare alla riflessione sui preziosi valori della Costituzione e sullo stato di salute della nostra democrazia. Nel 1948, non si passò certo dalla dittatura alla democrazia in un “amen”, come Minerva dalla testa di Giove. Il rinnovamento del Paese è stato al contrario rallentato dalla ...