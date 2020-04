Coronavirus, oltre 192.000 casi totali in Italia. Usa, decessi in calo ma si registra la morte di una neonata. In Cina meno di 50 pazienti in condizioni critiche – DIRETTA (Di sabato 25 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia10.40 – Cina, meno di 50 pazienti in condizioni critiche In Cina meno di cinquanta pazienti si trovano ricoverati in condizioni critiche a causa del Coronavirus. 10.05 – Franceschini, ‘A maggio potranno riaprire musei e siti archeologici’ “A maggio, non dal 4 ma più avanti, potranno riaprire quei musei e siti archeologici in grado di rispettare le prescrizioni di sicurezza indicate dal comitato scientifico”, ha dichiarato il ministro Franceschini. 9.15 – Tridico, ‘Ora reddito di emergenza’ “Abbiamo gestito quello di cittadinanza, che oggi va a 1,1 milioni di famiglie per 2,5 ... Leggi su newsmondo Coronavirus diretta - oltre 5.000 vittime in 24 ore nel mondo. Neonata di 5 mesi muore a New York

