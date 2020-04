Coronavirus | in Toscana altri 138 casi; 107 guarigioni e 18 decessi

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di sabato 25 aprile 2020) Insono 9.015 idi positività al, 138 in più rispetto a ieri. I nuovisono l’1,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 5,3% e raggiungono quota 2109. I test eseguiti hanno raggiunto quota 125.495, 4.159 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 5.195. Il recupero nell’analisi di oltre 1000 tamponi effettuati nei giorni precedenti, fermi nei laboratori per assenza di reagenti, ha influenzato l’aumento del numero di nuovi. Si registrano 18 nuovi: 11 uomini e 7 donne con un’età media di 78,7 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della protezione civile - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Di seguito idi positività sul territorio con la variazione rispetto ...