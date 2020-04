Coronavirus in Campania, bollettino 25 aprile h.23,00: su 2.697 tamponi 32 positivi (Di sabato 25 aprile 2020) Coronavirus in Campania: l’ultimo bollettino del 25 aprile delle h. 23,00 riporta i dati di 32 casi positivi su 2.697 tamponi effettuati in giornata. In totale sono 4.331 i casi positivi. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 615 tamponi di cui 9 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 401 tamponi di cui 5 risultati positivi; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 111 tamponi, di cui 1 risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 158 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 138 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 137 tamponi ... Leggi su 2anews Coronavirus - 32 test positivi in Campania : sale a 4.331 il totale dei contagiati

Coronavirus - piccolo allarme in Campania : in 24h undici persone in terapia intensiva

Coronavirus - in Campania permesso fare jogging dal 27 (Di sabato 25 aprile 2020)in: l’ultimodel 25delle h. 23,00 riporta i dati di 32 casisu 2.697effettuati in giornata. In totale sono 4.331 i casi. L’Unità di Crisi della Regionecomunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 615di cui 9 risultati; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 401di cui 5 risultati; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 111, di cui 1 risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 158di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 138di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 137...

SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: “Movida? Vi siete bevuti il cervello” - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Campania autorizza la 'corsetta' all'alba e al tramonto #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la storia di Modou: il sarto 22enne del Gambia che realizza mascherine per aiutare l'Italia #modou… - nicola_atlante : RT @rep_napoli: Coronavirus: in Campania il 25 aprile solo 32 positivi - zazoomnews : Coronavirus 32 test positivi in Campania: sale a 4.331 il totale dei contagiati - #Coronavirus #positivi #Campania… -