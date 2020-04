Campania, De Luca sulla fase 2: “Movida? Vi siete bevuti il cervello” (Di sabato 25 aprile 2020) Il Governatore della Campania De Luca chiarisce ai cittadini che la riapertura dovrà essere fatta con prudenza ed esclude la ripresa della movida. Ci avviciniamo al 4 maggio in cui verosimilmente verranno alleggerite le misure di quarantena in cui l’Italia è entrata il 10 marzo scorso. I dati sui contagi giornalieri sono positivi soprattutto in … L'articolo Campania, De Luca sulla fase 2: “Movida? Vi siete bevuti il cervello” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Coronavirus - De Luca a chi rivuole la movida da maggio : «Ma tu sei scemo o sei buono?». In Campania mascherina obbligatoria – Video

Coronavirus in Campania - De Luca guarda alla fase 2 : “Stop alla movida”

Tutto sulla fase 2 in Campania - De Luca : "Ecco chi riparte da lunedì. Cambieremo orari del cibo d'asporto" (Di sabato 25 aprile 2020) Il Governatore dellaDechiarisce ai cittadini che la riapertura dovrà essere fatta con prudenza ed esclude la ripresa della movida. Ci avviciniamo al 4 maggio in cui verosimilmente verranno alleggerite le misure di quarantena in cui l’Italia è entrata il 10 marzo scorso. I dati sui contagi giornalieri sono positivi soprattutto in … L'articolo, De2: “Movida? Viil cervello” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: “Movida? Vi siete bevuti il cervello” - VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: messo in quarantena il Comune di Saviano. Una decisione inevitabile, un atto di rispetto per la fig… - TgLa7 : Fontana (Regione Lombardia) a De Luca (Regione Campania): non chiuderemo mai porte ai Campani 'Ogni anno 14 mila ve… - fabiotempoMi : RT @Nicolet20666: De Luca e la sua chiusura dei confini ai lombardi e ai veneti. Se si ammalasse di coronavirus, e ci fosse solo un posto i… - Gsarti2 : RT @yenisey74: Tanti criticano De Luca, a me uno che vuole uscire con il lanciafiamme e fare tabula rasa contro i cretini che non rispettan… -