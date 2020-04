Brutte notizie per La vita in diretta, stop per Lorella Cuccarini e Alberto Matano: ritorna Caterina Balivo (Di sabato 25 aprile 2020) Torna Vieni da me di Caterina Balivo Un paio di mesi fa, causa emergenza sanitaria per il Covid-19, molte trasmissioni televisive della Rai e Mediaset sono state sospese. Ovviamente questo ha comportato lo stravolgimento dei palinsesti sostituendoli con delle repliche o format di informazione. Ma dal 4 maggio 2020, con l’inizio della Fase 2, Caterina Balivo tornerà in onda con il suo Vieni da me. Ad annunciarlo ci ha pensato il portale Blogo. Quindi la conduttrice napoletana si riapproprierà della fascia oraria fin’ora occupata dalla prima parte de La vita in diretta, condotta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Qualche giorno fa la Balivo, attraverso una diretta Instagram con Aldo vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, aveva confessato di piangere ogni giorno per questa situazioni sperando di tornare presto alla normalità. Nel frattempo la 40enne ... Leggi su kontrokultura Tonali Juventus - brutte notizie per Paratici : bianconeri surclassati?

Riccardo Guarnieri e Ida Platano - brutte notizie : è proprio l’ex cavaliere a rivelarlo

“Dopo quest’apocalisse…”. Alessandro Borghese - brutte notizie. Ma lo chef e volto della tv non perde le speranze (Di sabato 25 aprile 2020) Torna Vieni da me di Caterina Balivo Un paio di mesi fa, causa emergenza sanitaria per il Covid-19, molte trasmissioni televisive della Rai e Mediaset sono state sospese. Ovviamente questo ha comportato lo stravolgimento dei palinsesti sostituendoli con delle repliche o format di informazione. Ma dal 4 maggio 2020, con l’inizio della Fase 2, Caterina Balivo tornerà in onda con il suo Vieni da me. Ad annunciarlo ci ha pensato il portale Blogo. Quindi la conduttrice napoletana si riapproprierà della fascia oraria fin’ora occupata dalla prima parte de Lain, condotta da. Qualche giorno fa la Balivo, attraverso unaInstagram con Aldoli, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, aveva confessato di piangere ogni giorno per questa situazioni sperando di tornare presto alla normalità. Nel frattempo la 40enne ...

KontroKulturaa : Brutte notizie per La vita in diretta, stop per Lorella Cuccarini e Alberto Matano: ritorna Caterina Balivo - - EroeSemantico : di mia volontà, nemmeno sapevo di volere qualcosa. Un giorno bussò alla porta la Squarcessa, la dirimpettaia, per d… - nonegoziabili : RT @vietatoparlare: Il #RecoveryFund europeo ovvero le brutte notizie si dicono un po' alla volta. Arriverete a credere a fata Turchina - #… - ottaviadalessa : RT @vietatoparlare: Il #RecoveryFund europeo ovvero le brutte notizie si dicono un po' alla volta. Arriverete a credere a fata Turchina - #… - infoitsport : Giroud-Inter, brutte notizie per i nerazzurri. Niente parametro zero. Il sogno è Mertens -

Ultime Notizie dalla rete : Brutte notizie Coronavirus e rimborso viaggi, brutte notizie per i consumatori: «Possibili solo... Il Mattino "Un ambiente fantastico sia in squadra che nella società"

Anche Kennet Andersson ha voluto ricordare Gazzoni: "Purtroppo mi è arrivata la brutta notizia. Mi fa male al cuore. Lui per me rimarrà colui che ha costruito una bella squadra, una bella società e un ...

Sword Art Online: Alicization Lycoris rinviato a luglio

Brutta notizia per i fan in attesa di Sword Art Online: Alicization Lycoris. Nella giornata odierna, infatti, Bandai Namco ha comunicato ufficialmente di aver dovuto rinviare l’uscita del gioco, che ...

Anche Kennet Andersson ha voluto ricordare Gazzoni: "Purtroppo mi è arrivata la brutta notizia. Mi fa male al cuore. Lui per me rimarrà colui che ha costruito una bella squadra, una bella società e un ...Brutta notizia per i fan in attesa di Sword Art Online: Alicization Lycoris. Nella giornata odierna, infatti, Bandai Namco ha comunicato ufficialmente di aver dovuto rinviare l’uscita del gioco, che ...