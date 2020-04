Beatrice Valli pronta per il parto ma ha paura: “E’ da due giorni che non sto benissimo” (Di sabato 25 aprile 2020) Terzo figlio in arrivo per Beatrice Valli che al nono mese di gravidanza è pronta al parto ma questa volta ha paura, non solo per l’emergenza coronavirus ma anche perché non sta benissimo. Ai follower ha confidato che da qualche giorno non sta bene, per questo è andata in ospedale per un controllo, ma ha anche aggiunto che la gravidanza è stata complicata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aspetta Azzurra da Marco Fantini ed è già mamma di Bianca, nata due anni fa e Alessandro, nato dalla relazione con Nico Bovi, ex tentatore di Temptation Island. Ieri pomeriggio la coppia è andata in ospedale, credevano fosse arrivato il momento del parto, che si fosse rotto il sacco, ma è stato solo uno scherzetto per aggiungere altra ansia. Alla fine sono tornati a casa ma Beatrice Valli sa già che manca poco, il parto ... Leggi su ultimenotizieflash Beatrice Valli in ospedale - partorirà prima del previsto?

Beatrice Valli e Marco Fantini quando si sposano/ "Matrimonio? È un momento tragico"

Beatrice Valli e Marco Fantini/ "Uomini e Donne? Da lì è nato tutto" (Verissimo) (Di sabato 25 aprile 2020) Terzo figlio in arrivo perche al nono mese di gravidanza èalma questa volta ha, non solo per l’emergenza coronavirus ma anche perché non sta benissimo. Ai follower ha confidato che da qualche giorno non sta bene, per questo è andata in ospedale per un controllo, ma ha anche aggiunto che la gravidanza è stata complicata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aspetta Azzurra da Marco Fantini ed è già mamma di Bianca, nata due anni fa e Alessandro, nato dalla relazione con Nico Bovi, ex tentatore di Temptation Island. Ieri pomeriggio la coppia è andata in ospedale, credevano fosse arrivato il momento del, che si fosse rotto il sacco, ma è stato solo uno scherzetto per aggiungere altra ansia. Alla fine sono tornati a casa masa già che manca poco, il...

KontroKulturaa : Beatrice Valli in ospedale, partorirà prima del previsto? - - zazoomnews : Nicolas Bovi ex Beatrice Valli- Sarà sempre la mamma di Alessandro - #Nicolas #Beatrice #Valli- - zazoomnews : Beatrice Valli corsa in ospedale Come sta oggi l’ex di Uomini e Donne ? - #Beatrice #Valli #corsa #ospedale - zazoomblog : Beatrice Valli corsa in ospedale Come sta oggi l’ex di Uomini e Donne ? - #Beatrice #Valli #corsa #ospedale - blogtivvu : Beatrice Valli, come sta dopo controllo in ospedale? “Molto male...” -