25 aprile | Coldiretti | “Senza gite di primavera crack da mezzo miliardo di euro per gli

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 25 aprile 2020) Undaper i quasi 24 mila agriturismi presenti lungo la Penisola senza le classichedie gli italiani costretti a rimanere chiusi tra le mura domestiche per il lockdown iniziato da quasi due mesi per fermare la pandemia da coronavirus. E’ quanto stima lain occasione del ponte del 25, dedicato tradizionalmente da molti italiani alle gita fuori porta, in attesa del prossimo inizio della fase 2 dell’emergenza con la progressiva ripartenza del Paese. A causa dell’emergenza coronavirus – spiega l’organizzazione – picnic e grigliate casalinghe, anche sfruttando terrazze, balconi e giardini, per quasi un italiano su quattro (23 per cento) che secondo l’indagine/Ixé ha dovuto rinunciare alla classica gita fuori porta in programma, dal mare ai grandi laghi, dalla montagna alla ...