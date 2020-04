25 aprile 2020, sindaco nega autorizzazione a diffondere Bella Ciao per il paese: “Fuori da tradizioni, non è manifestazione condivisa” (Di sabato 25 aprile 2020) “Non può assumere il valore di una manifestazione condivisa perché si colloca al di fuori delle tradizioni del nostro paese“. Con questa motivazione il sindaco di Tuglie, comune di 5mila abitanti nel cuore del Salento, ha negato l’autorizzazione a diffondere da un’auto con gli altoparlanti per le strade del paese “Bella Ciao”, il brano simbolo della Resistenza, all’associazione Tuglie Bene Comune che voleva così celebrare il 25 aprile, coinvolgendo la cittadinanza per cantare tutti insieme dai balconi. Nel respingere la richiesta, il primo cittadino Massimo Stamerra, di Fratelli d’Italia, ha spiegato in una pec inviata all’associazione che “il Comune, se mai volesse organizzare per domani (oggi, ndr) le celebrazioni per il 75^ anniversario della Festa della Liberazione, lo potrebbe fare con la sola ... Leggi su ilfattoquotidiano Domenica 26 aprile 2020 : ospiti Domenica In - Da noi… a ruota libera - Live-Non è la d’Urso - Che tempo che fa - Non è l’Arena

Stasera in tv | 26 aprile 2020 | La pelle che abito di Pedro Almodóvar

BUON 25 APRILE 2020/ Frasi auguri - Casellati : "Festa del coraggio dell'Italia" (Di sabato 25 aprile 2020) “Non può assumere il valore di una manifestazione condivisa perché si colloca al di fuori delle tradizioni del nostro“. Con questa motivazione ildi Tuglie, comune di 5mila abitanti nel cuore del Salento, hato l’da un’auto con gli altoparlanti per le strade del”, il brano simbolo della Resistenza, all’associazione Tuglie Bene Comune che voleva così celebrare il 25, coinvolgendo la cittadinanza per cantare tutti insieme dai balconi. Nel respingere la richiesta, il primo cittadino Massimo Stamerra, di Fratelli d’Italia, ha spiegato in una pec inviata all’associazione che “il Comune, se mai volesse organizzare per domani (oggi, ndr) le celebrazioni per il 75^ anniversario della Festa della Liberazione, lo potrebbe fare con la sola ...

welikeduel : 25 aprile, il monologo del Pojana: 'i partigiani sono le migliori persone che abbiamo avuto' #propagandalive… - La7tv : #propagandalive 'I partigiani sono le migliori persone che abbiamo avuto. Finché non torneranno donne e uomini come… - ilpost : Perché il 25 aprile è la festa della Liberazione - RepubblicaTv : #25aprile2020, Roberto Saviano: 'La Resistenza è la garanzia della nostra libertà' - rifondazione20 : ControLaCrisi - 25 aprile, tante le commemorazioni virtuali, dai balconi, e in qualche casso anche in strada. I fas… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile 2020 25 aprile 2020: una grande piazza virtuale, per celebrare la Liberazione Il Secolo XIX METEO ITALIA – Enorme BOLLA CALDA in direzione dello stivale con anticipo d’ESTATE, i dettagli

Domani piogge e temporali sulle Isole Maggiori, maltempo anche sull’estremo nord Italia Per la giornata di domani domenica 26 aprile non si prevedono particolari variazioni dal punto di vista ...

Erba, auto si ribalta

Spettacolare e pauroso incidente alle 11,20 di venerdì 24 aprile 2020 in corso Bartesaghi all’altezza della farmacia. L’auto guidata da un uomo di 79 anni si è ribaltata e ha centrato un palo e un ...

Domani piogge e temporali sulle Isole Maggiori, maltempo anche sull’estremo nord Italia Per la giornata di domani domenica 26 aprile non si prevedono particolari variazioni dal punto di vista ...Spettacolare e pauroso incidente alle 11,20 di venerdì 24 aprile 2020 in corso Bartesaghi all’altezza della farmacia. L’auto guidata da un uomo di 79 anni si è ribaltata e ha centrato un palo e un ...