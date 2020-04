WWF YOUng | “La ripartenza deve essere verde e per il futuro | non per il passato”

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il WWF, anche tramite la community dei giovani di WWF, ha partecipato oggi alla quinta mobilitazione globale dei Fridays For Future, trasformatasi in digitale a causa del lockdown in vigore in molti Paesi per la pandemia di Covid-19. Questa volta, infatti, la mobilitazione per il clima si svolgerà sul web: accedendo a questo sito ognuno potrà partecipare con diverse azioni, ad esempio creando un proprio avatar e posizionandolo virtualmente nei pressi di Palazzo Chigi, oppure facendo un post sui propri canali social. Il WWF, insieme ad altre associazioni, partecipa anche alla campagna #RitornoAlindetta dai Fridays fo Future per chiedere un ambizioso piano per la rinascita, per non rischiare di trovarsi, una volta usciti dalla pandemia “unancora più indifeso di fronte all’emergenza climatica”. ...