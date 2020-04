Valorant: Riot Games presenta i gradi ed il matchmaking della modalità competitiva (Di venerdì 24 aprile 2020) Attraverso un comunicato stampa, Riot Games ha delineato quali saranno i gradi ed il funzionamento del matchmaking nella modalità competitiva di Valorant. La modalità competitiva di Valorant usa le stesse regole di gioco e lo stesso formato della modalità non classificata, ma si concentra particolarmente sulla competizione a livelli più alti. Il sistema competitivo di Valorant è ancora nelle sue fasi iniziali e lo studio intende evolverlo nel tempo.Il sistema punta a risolvere alcuni dei problemi comuni che affliggono i giocatori nelle modalità competitive e nei sistemi classificati di altri titoli. Riot tiene in conto le vostre capacità personali in modo da capire quando state vincendo troppo facilmente e per rilevare lo smurfing, ridurre l'occorrenza di giocatori che hanno fatto boosting e assicurare che i giocatori, assieme ai compagni ... Leggi su eurogamer Valorant : in attesa delle competizioni ufficiali - il tactical shooter di Riot Games si impone nelle classifiche di streaming

