Uno scenario per le rinnovabili nella ripresa post-Covid 19 (Di venerdì 24 aprile 2020) Sui pacchetti di misure per uscire dalla crisi profonda generata dalla pandemia da coronavirus è intervenuta anche l’International Renewable Energy Agency, con un ampio e documentato rapporto, appena pubblicato (IRENA 2020, Global Renewables Outlook: Energy transformation 2050). Citando il Green Deal europeo, IRENA propone di inserire fra le misure di rilancio economico consistenti investimenti per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il cambiamento climatico, osserva fra le premesse, è un grave problema che richiederà comunque misure impegnative.Le emissioni mondiali di CO2, connesse con i consumi di energia fossile, da 34 GT (miliardi di tonnellate) del 2019, con le misure in atto, pur tenendo conto della temporanea riduzione causata dalla pandemia, riprenderanno a salire almeno a 35 GT nel 2030.Per evitare esiti catastrofici del cambiamento climatico e ... Leggi su huffingtonpost Milan - rebus Ibrahimovic : ancora nessun incontro con Gazidis. Uno scenario sempre più probabile

Ceccarini : «Porte chiuse? Sarà uno scenario diverso»

Salvini a rischio leadership nella Lega? L’ipotesi in uno scenario politico mutante (Di venerdì 24 aprile 2020) Sui pacchetti di misure per uscire dalla crisi profonda generata dalla pandemia da coronavirus è intervenuta anche l’International Renewable Energy Agency, con un ampio e documentato rapporto, appena pubblicato (IRENA 2020, Global Renewables Outlook: Energy transformation 2050). Citando il Green Deal europeo, IRENA propone di inserire fra le misure di rilancio economico consistenti investimenti per lo sviluppo delle energie. Il cambiamento climatico, osserva fra le premesse, è un grave problema che richiederà comunque misure impegnative.Le emissioni mondiali di CO2, connesse con i consumi di energia fossile, da 34 GT (miliardi di tonte) del 2019, con le misure in atto, pur tenendo conto della temporanea riduzione causata dalla pandemia, riprenderanno a salire almeno a 35 GT nel 2030.Per evitare esiti catastrofici del cambiamento climatico e ...

LaStampa : “Colpirà il Sud a gennaio”. Uno studio riservato di Forza Italia svela uno scenario da brividi sulla seconda ondata… - MartaDj1 : RT @GiancarloDeRisi: Uno scenario terribile: 600-800mila #morti se l'Italia non avesse chiuso tutte le zone rosse e rinchiusi 60milioni di… - PaoloRoma : RT @HuffPostItalia: Uno scenario per le rinnovabili nella ripresa post-Covid 19 - AM_Porta : RT @GiancarloDeRisi: Uno scenario terribile: 600-800mila #morti se l'Italia non avesse chiuso tutte le zone rosse e rinchiusi 60milioni di… - Lucatt_ : RT @HuffPostItalia: Uno scenario per le rinnovabili nella ripresa post-Covid 19 -

Ultime Notizie dalla rete : Uno scenario Coronavirus in Africa: la tempesta perfetta. Uno scenario da incubo Rights Reporter Uno scenario per le rinnovabili nella ripresa post-Covid 19

Il rapporto dedica ampio spazio all’analisi dei costi e dei benefici economici di queste misure, mostrando che, con una corretta valutazione di tutti i costi – di quelli energetici, ma anche di quelli ...

Russia – Sindaco di Mosca, non vogliamo i militari in strada per l’emergenza

Le autorità di Mosca non auspicano uno scenario di lotta al coronavirus, come in altri paesi, con l’introduzione dei militari, le misure che ora vengono prese sono sufficienti. Lo ha affermato il ...

Il rapporto dedica ampio spazio all’analisi dei costi e dei benefici economici di queste misure, mostrando che, con una corretta valutazione di tutti i costi – di quelli energetici, ma anche di quelli ...Le autorità di Mosca non auspicano uno scenario di lotta al coronavirus, come in altri paesi, con l’introduzione dei militari, le misure che ora vengono prese sono sufficienti. Lo ha affermato il ...