Un fan di Death Stranding ha impiegato 15 ore per scrivere il suo nome sulla neve urinando (Di venerdì 24 aprile 2020) Più volte vi abbiamo riportato le incredibili imprese portate a termine da alcuni giocatori nei loro titoli preferiti, ma quella che vi raccontiamo oggi è davvero singolare.Sì, perché un giocatore di Death Stranding ha deciso di scrivere il suo nome sulla neve.... con la pipì!Esatto, avete letto bene. Un fan del gioco di Kojima, conosciuto su YouTube con il nome di Reetae27, aveva questo desiderio che, alla fine è stato esaudito.

Death Stranding: un fan ha passato 15 ore a scrivere il suo nome sulla neve con la pipì

