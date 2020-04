“Neymar non è un leader, il calcio non è la sua priorità. Gli ho parlato, ma…” le confessioni del compagno (Di venerdì 24 aprile 2020) “Neymar non è un leader. Può fare grandi cose sul campo se è concentrato. In questo caso, è il miglior giocatore al mondo. Ma penso che il calcio non sia la sua priorità oggi. Ho provato a parlargli, a dirgli la verità, ma a volte le persone non vogliono sentire la verità. Vogliono solo complimenti, ma la vita non è così. Deve ascoltare un po’ di più e, se lo fa, sarà difficile fermare il Brasile. Abbiamo bisogno di lui, questo è certo ma deve migliorare molte cose al di fuori del campo. È importante per un calciatore. Spero che possa farlo e se ci riuscirà abbiamo una grande possibilità di vincere”. A parlare così, a Espn, è il difensore del Lione Rafael, compagno in Nazionale di Neymar.L'articolo “Neymar non è un leader, il calcio ... Leggi su calcioweb.eu “Neymar? Non posso perdonarlo - non saremo mai più amici” : che stoccata al brasiliano!

