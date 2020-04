Mascherine rubate dalle cassette postali | la rabbia di Del Gaudio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ l’ex primo cittadino di Caserta, Pio Del, a denunciare di aver ricevuto numerose segnalazioni di furto delledella Regione Campania in consegna in città. “Nonostante la crisi ed i vari appelli alla solidarietà, mi scrivono in tanti che si lamentano dei furti dellenelledella posta“, sbotta l’ex sindaco. “La gentaglia non ha paura del virus. Che schifo. Ma come è possibile?“. Delsottolinea, poi, di ricevere queste segnalazioni in particolare dai rioni ma anche da altre zone della città.della posta forzate in via Acquaviva e via Ferrarecce ma anche in qualche palazzo del centro. Nelle periferie, invece, lenon sono state ancora consegnate. L'articolo: la...