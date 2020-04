Kim è morto. In Corea tutto tace, Trump parla di “fake”. Ma da settimane non c’è traccia “pubblica” del dittatore (Di venerdì 24 aprile 2020) Il leader nordCoreano Kim Jong-un potrebbe essere già morto. È quanto sostiene Francesco Sisci, sinologo, professore di politica internazionale all’Università di Pechino, in un riferimento alle notizie circolate nei giorni scorsi sul leader nordCoreano. Il quale, come noto, il 12 aprile sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito ad una crisi cardiaca. «Che io sappia è già morto», dice all’Adnkronos il professor Sisci. Che poi, alla domanda su quando potrebbe arrivare da Pyongyang un annuncio ufficiale, replica: «Nessuno lo sa. Potrebbero volerci giorni. Ma anche mesi»… Kim Jong-un potrebbe essere già morto Anche per questo, quanto alla successione del “caro leader” 36enne, in un Paese in cui il potere si è sempre trasmesso per via “dinastica”, ... Leggi su secoloditalia Kim Jong-un - Dagospia svela : “Il leader nordcoreano è morto per arresto cardiaco” – VIDEO

“Kim Jong-un è morto” - l’indiscrezione della Cnn : interviene anche Trump

