Il premier olandese Rutte | Con Italia nessuna tensione

(Di venerdì 24 aprile 2020) Ma mantiene una linea rigorista: "Su Recovery Fund serve prima un'analisi della Commissione per capire se è ncessario. Non...

Olanda, Francia e Spagna. Sul tavolo, le proposte in vista del Consiglio europeo di giovedì, nel tentativo di arrivare a un’intesa ed evitare spaccature dolorose. A volere la riunione ristretta, che ...Comunque siamo in una fase iniziale della discussione», ha sintetizzato il premier olandese Mark Rutte. La Germania non si schiera apertamente nella battaglia ma la cancelliera Merkel ammette che "non ...