Il coronavirus porta il deficit al 10%

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il governo rifà il conto del. E a quanto appare dal Def, il Documento di economia e finanza, il costo rischia di essere molto salato con una perdita di ricchezza di 126 miliardi, in termini percentuali mancherebbe a fine anno l’8% del Pil. Non solo. Per finanziare il sostegno a imprese e