Fase 2 e lavoro, accordo raggiunto tra le parti sociali e il governo (Di venerdì 24 aprile 2020) Fase 2 dell’emergenza coronavirus, accordo tra il governo e le parti sociali sul nuovo Protocollo. Catalfo: “La tutela della salute dei lavoratori esce rafforzata”. accordo raggiunto tra le parti sociali e il governo sull’aggiornamento del Protocollo per il contrasto alla diffusione del coronavirus. governo e parti sociali, accordo sul nuovo Protocollo Il primo Protocollo era stata siglato lo scorso 14 marzo ed è stato aggiornato in vista delle nuove disposizione valide per la Fase 2 della gestione dell’emergenza coronavirus. Stando a quanto emerso, le parti si sono accordate sul rafforzamento delle misure per il rientro a lavoro, che sarà possibile grazie ai dispositivi di protezione individuale. Si procede con il mantenimento, laddove possibile, dello smart working, mentre si dovrebbe procedere, stando a quanto riferito ... Leggi su newsmondo Coronavirus Fase 2 - Lombardia : al lavoro per modificare sistema trasporto pubblico

"Siamo al lavoro per preparare la città alla fase 2 dell'emergenza Covid". A dirlo è il sindaco di Milano Beppe Sala, che nel suo consueto messaggio Facebook spiega ai cittadini quali saranno le ...

Le situazioni più critiche nel Mezzogiorno con il 20% degli indigenti che si trova in Campania, il 14% in Calabria e l’11% in Sicilia. 1 ora fa 10:55 Fase due, via al nuovo Protocollo sicurezza lavoro ...

