Crisi economica Covid 19: Camera di Commercio avvia monitoraggio per le imprese (Di venerdì 24 aprile 2020) Camera di Commercio di Napoli: indagine e monitoraggio danni e fabbisogni delle imprese colpite dalla Crisi economica legata al Coronavirus. avviata una campagna di ascolto tramite le Associazioni di categoria. L’Azienda Speciale Unica Si Impresa della Camera di Commercio di Napoli ha avviato una campagna di ascolto delle imprese operanti a Napoli e provincia per il tramite delle principali organizzazioni di categoria che hanno voluto aderire all’iniziativa: Aicast, Assimprese Italia, Casartigiani, Confartigianato, Confesercenti, Cia, Coldiretti, Confagricoltura. L’indagine statistica finalizzata a conoscere i danni subiti dalle imprese alla luce della Crisi economica derivante dalla chiusura delle attività per la pandemia Covid-19 coronavirus, nonché i fabbisogni per la fase di riapertura, sarà uno strumento importante e prezioso per meglio ... Leggi su 2anews Volley femminile - mercato 2021 : tutte le trattative e gli affari già conclusi. La crisi economica influenza i movimenti

L’effetto della pandemia Coronavirus sull’economia e sull’occupazione è pesante e amplifica i problemi già in atto nella fase di stagnazione. Due Osservatori Inps pubblicati oggi (Precariato mese ...

La regione si procuri esperti di livello, faccia un curriculum della situazione economica dell’Abruzzo e determini dei progetti di ripresa". "Non il progetto Prisma, ma ad esempio un grande Masterplan ...

