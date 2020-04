Coronavirus: Visco, ‘petizione Nens, no aiuti a imprese con sede in paradisi fiscali’ (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “No sostegno alle imprese con sede nei paradisi fiscali. Serve nuova blacklist. La petizione di Nens affinché le imprese con sedi o legami nei paradisi fiscali vengano escluse dall’utilizzazione di ogni misura di sostegno economico deciso dal governo, ha non solo un valore simbolico, seppure importante, ma anche una valenza politica rilevante”. Lo dice Vincenzo Visco, presidente Nens ed esponente di Articolo Uno. L'articolo Coronavirus: Visco, ‘petizione Nens, no aiuti a imprese con sede in paradisi fiscali’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : Visco - ‘petizione Nens - no aiuti a imprese con sede in paradisi fiscali’

Coronavirus - Visco : “Rischio default di massa. Impatto più forte nei Paesi poveri” (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “No sostegno alleconneifiscali. Serve nuova blacklist. La petizione diaffinché lecon sedi o legami neifiscali vengano escluse dall’utilizzazione di ogni misura di sostegno economico deciso dal governo, ha non solo un valore simbolico, seppure importante, ma anche una valenza politica rilevante”. Lo dice Vincenzo, presidenteed esponente di Articolo Uno. L'articolo, ‘petizione, noconinfiscali’ proviene da Ildenaro.it.

Lo dice Vincenzo Visco, presidente Nens ed esponente di Articolo Uno. "Oggi infatti non esiste grande banca o gruppo multinazionale che non abbia collegate o partecipate in paradisi fiscali o in ...

Ore 11.35 - Visco: «Da misure aspettiamo effetto economico d’impatto» «È un momento ... Ore 11.31 - Pompeo: «La Cina forse sapeva del virus già a novembre» «I primi casi» di coronavirus «erano noti al ...

