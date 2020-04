Coronavirus, pizzerie e bar: a Napoli riapriranno solo due su dieci (Di venerdì 24 aprile 2020) A partire dal 27 aprile a Napoli si potrà riprendere con il food delivery, ma dei bar e delle pizzerie ne riapriranno solo due su dieci, a causa delle limitazioni imposte dalla Regione. A Napoli Confcommercio e Confesercenti, le associazioni di categoria che insieme contano circa 20mila adesioni tra bar, pizzerie, ristoranti e pub, stimano … L'articolo Coronavirus, pizzerie e bar: a Napoli riapriranno solo due su dieci proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - la protesta delle pizzerie : “Non riapriremo il 27 aprile”

Coronavirus - Fucci tuona : "Assurda penalizzazione per pizzerie e pasticcerie"

