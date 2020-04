Coronavirus | oltre 189 000 casi totali in Italia Sassari | sì alle passeggiate Salvini

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 24 aprile 2020) Allarmein, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in10.30 –, via liberada domenicaanticipa il governo e con un’ordinanza del sindaco stabilisce che dalla giornata di domenica sarà consentito fare una passeggiata (breve) nei pressi della propria abitazione. 10.00 –, “Chi è in sicurezza dovrebbe riaprire oggi” ‘Per quello che mi riguarda tutti quelli che possono riaprire in sicurezza dovrebbero poter riaprire oggi stesso‘, ha dichiarato Matteoai microfoni di Agorà. 9.00 –in, focolaio all’ospedale di Rimini Si registra un focolaio nel reparto di Geriatria ...