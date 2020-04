Coronavirus, infermiere riceve un biglietto anonimo nella posta: “Ci farete infettare tutti” (Di venerdì 24 aprile 2020) “Ci farete infettare tutti, continuate a portare il virus dai vostri ospedali”. Questo il messaggio, scritto su un foglio bianco, che un infermiere di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e in servizio all’ospedale di Sorrento ha trovato nella sua cassetta postale al ritorno a casa. Non si tratta del primo caso da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus. Prima la dottoressa a Pisa a cui i vicini hanno ricordato con un cartello attaccato alla porta di ingresso di “stare attenta”, poi l’infermiera che lavora nel reparto di Malattie infettive nell’ospedale di Lucca accusata di “portare il covid”. Anche questa volta si tratta di un messaggio “vergognoso che merita la condanna di tutta la città”, ha commentato il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, che in un post su Facebook ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - primo caso a Dragoni : è un infermiere di 50 anni

Questo il messaggio, scritto su un foglio bianco, che un infermiere di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e in servizio all’ospedale di Sorrento ha trovato nella sua cassetta postale al ...

Coronavirus, altri 4 positivi a Cefalù e Villa Maria Eleonora a Palermo

In provincia di Palermo ci sono altri 4 casi in più di Coronavirus: due a Cefalù e ... per quanto riguarda il capoluogo si tratta di due infermiere erano in isolamento a casa dopo il primo ...

