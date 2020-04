Coronavirus in Lombardia: altri 1.000 contagi (412 a Milano) e 166 morti (Di venerdì 24 aprile 2020) Ci sono altri 1.091 casi positivi al Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi da inizio emergenza è di 71.256 persone (ieri erano 70.165). E’ il dato aggiornato a venerdì 24 aprile. Calano i posti in terapia intensiva con -34 degenti per un totale di 756 persone. Scendono di 400 i … L'articolo Coronavirus in Lombardia: altri 1.000 contagi (412 a Milano) e 166 morti proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA/ Video conferenza stampa - Sertori : +166 morti

Coronavirus in Lombardia - 166 morti nelle ultime 24 ore. A Milano aumentano i contagi

Coronavirus - gli ultimi dati in Lombardia Segui la diretta web a partire dalle 17.30 (Di venerdì 24 aprile 2020) Ci sono1.091 casi positivi alinnelle ultime 24 ore. Il totale deida inizio emergenza è di 71.256 persone (ieri erano 70.165). E’ il dato aggiornato a venerdì 24 aprile. Calano i posti in terapia intensiva con -34 degenti per un totale di 756 persone. Scendono di 400 i … L'articoloin1.000(412 a) e 166proviene da Il Notiziario.

LegaSalvini : CORONAVIRUS: SINDACI LEGA A SALA, SE CRITICA RINUNCI FONDI REGIONE. “Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la sua g… - Avvenire_Nei : Vite donate. Coronavirus: Novara, muore don Paolo, 46 anni. Il vescovo: perdo un figlio - RegLombardia : Partiti i test sierologici nelle aree più colpite, da mercoledì 29 aprile disponibili in tutta la Lombardia.… - RogerHalsted : La #Fase2 verso la follia... #Coronavirus, a #Milano è deriva gretista: introdotti limiti di velocità a 30 chilomet… - GGDMM : RT @franziskanava: 'La Lombardia ha fallito. Ancora un mese di chiusura. Non siamo pronti per la fase 2”: la mia intervista al professor Ma… -