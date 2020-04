Coronavirus. Il falso documento della Questura di Roma con i divieti per le attività ricreative in mare (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSpeciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Circola via Whatsapp lo screenshot di un documento attribuito alla Questura di Roma dove sarebbero riportati dei divieti in merito all’emergenza Coronavirus nel nostro paese. La richiesta di verifica. Nel documento si sostiene che vi sia un divieto assoluto fino a data 11/06/2020 di svolgere determinate attività a scopo ricreativo (riporto con gli errori di battitura): Uso di natanti privati fino a mt 11 entro 6 miglia dalla costaUso di bilance da pesce anche se appartenenti a enti di statoUso e divieto di pesca con canna o altro mezzo utile e di competenzaDivieto di raccolta frutti di mare come mitilli telline vongole cannollicchi e similiDivieto di pesca subaquea e immersioni a scopo fotografico con bombole ... Leggi su open.online Coronavirus : Fico - ‘Parlamento esautorato? falso - decreti ora legge grazie a Camere’

Coronavirus - Pd : “Preoccupazione per boss scarcerati dal 41bis. Intervenga l’antimafia”. Salvini attacca il governo. Bonafede : “Falso che mafiosi siano inclusi nel Cura Italia. Verifiche su Bonura dal ministero”

Coronavirus - il commissario Arcuri : “Fase 2? Alternativa alla app è ancora la privazione della libertà. Obbligatoria o non si esce? Falso” (Di venerdì 24 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSpeciale: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Circola via Whatsapp lo screenshot di unattribuito alladidove sarebbero riportati deiin merito all’emergenzanel nostro paese. La richiesta di verifica. Nelsi sostiene che vi sia un divieto assoluto fino a data 11/06/2020 di svolgere determinate attività a scopo ricreativo (riporto con gli errori di battitura): Uso di natanti privati fino a mt 11 entro 6 miglia dalla costaUso di bilance da pesce anche se appartenenti a enti di statoUso e divieto di pesca con canna o altro mezzo utile e di competenzaDivieto di raccolta frutti di mare come mitilli telline vongole cannollicchi e similiDivieto di pesca subaquea e immersioni a scopo fotografico con bombole ...

TgrRai : #Coronavirus, sequestrati 6.356 flaconi di falso igienizzante. Operazione @GDF nel Messinese, denunciate 12 persone… - MariaRo51490621 : RT @GiancarloDeRisi: #Covid19. È guerra tra #virologi. La #SocietàDiImmunologia contro Tarro. Lo definisce 'falso esperto'espulso negli ann… - ZerounoTv : VIDEO | Coronavirus, Zedda a Todde: “Sardegna in ritardo su Cig? Falso” - SuperSconti_ : Coronavirus. Il falso documento della Questura di Roma con i divieti per le attività ricreative in mare… - StefanoDavagni : RT @Adnkronos: #Coronavirus, #Polizia mette in guardia: 'Falso il documento online su divieto balneare' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus falso Coronavirus, paziente falso negativo contagia 8 ricoverati e 4 infermieri in ospedale a Genova Il Messaggero Caso Feltri, il sindaco di Nicotera querela il giornalista mentre le edicole si rifiutano di vendere Libero

«Feltri compie un primo colossale errore quando asserisce che i cittadini del Sud Italia, abbiano esultato alla notizia delle difficoltà delle regioni settentrionali legate all’emergenza coronavirus.

Ufo filmato a Piacenza, i complottisti: “Intervento alieno per diffondere il Covid-19”. Gli ufologi smentiscono

Angelo Maggioni, però, respinge con forza questa teoria: “Tutto questo non solo è folle, ma è semplicemente falso. Il fenomeno degli ufo è reale e complesso ... dal momento che il 26 gennaio non c'era ...

«Feltri compie un primo colossale errore quando asserisce che i cittadini del Sud Italia, abbiano esultato alla notizia delle difficoltà delle regioni settentrionali legate all’emergenza coronavirus.Angelo Maggioni, però, respinge con forza questa teoria: “Tutto questo non solo è folle, ma è semplicemente falso. Il fenomeno degli ufo è reale e complesso ... dal momento che il 26 gennaio non c'era ...