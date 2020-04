Coronavirus, i droni della Regione in volo su Marcianise per Liberazione e Primo Maggio (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMarcianise (Ce) – I droni della Sma, società della Regione Campania, si alzeranno in volo sulla città di Marcianise nei giorni del 25-26 aprile e, del 1° Maggio, per verificare la presenza di assembramenti. L’iniziativa rientra nell’ambito del piano di contenimento dell’emergenza Coronavirus elaborato dal Comune di Marcianise, retto dal commissario Prefettizio Michele Lastella, ed è stata avviata su impulso della Commissione speciale Terra dei Fuochi, bonifiche ed ecomafie del Consiglio regionale della Campania, presieduta dal consigliere Gianpiero Zinzi. La sorveglianza dal cielo consentirà di avere un quadro complessivo della situazione e di intervenire tempestivamente. I tecnici Sma saranno infatti affiancati dai vigili urbani del locale comando di polizia municipale. Il piano di monitoraggio ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - la provocazione : "Meno droni - più tamponi"

Prefetto Grassi “I casi sono troppi: 25,26 aprile e 1° maggio rafforzeremo i controlli”

