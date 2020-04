**Coronavirus: Gualtieri, ‘riapertura attività produttive procederà per gradi’** (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – “Nelle ultime settimane le misure di controllo dell’epidemia hanno prodotto una graduale riduzione del numero di nuovi casi registrati di infezione e di ricoveri in terapia intensiva. Tuttavia, il tributo pagato giornalmente in termini di vite umane è ancora elevato e l’appiattimento della curva dei contagi non è pienamente conseguito. Di conseguenza, le misure di distanziamento sociale e le chiusure produttive sono state estese fino ai primi di maggio e si prevede che la successiva riapertura delle attività produttive procederà per gradi”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nella premessa al Def pubblicato sul sito del Mef questa sera.L'articolo **Coronavirus: Gualtieri, ‘riapertura attività produttive procederà per gradi’** sembra ... Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Gualtieri - in dl aprile eliminazione aumenti Iva e accise 2021’**

