Coronavirus | gli ultimi dati in Lombardia Segui la diretta web a partire dalle 17 30

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus, gli over 60 sono davvero più a rischio di ammalarsi in modo grave? Corriere della Sera Coronavirus, De Laurentiis dona otto ventilatori al Cotugno e al Pascale

Nel ringraziare il lavoro dei ricercatori campani più di un mese fa De Laurentis aveva promesso che avrebbe sostenuto gli ospedali napoletani ad affrontare questa drammatica pandemia. Questa mattina ...

CORONAVIRUS: 97 NUOVI POSITIVI, 19 DECESSI E 116 GUARITI IN TOSCANA

In Toscana sono 8.877 i casi di positività al Coronavirus, 97 in più rispetto a ieri ... circa il 16% in più) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio ...

