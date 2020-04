Barbara D' Urso in diretta | lascia il fidanzato | troppo giovane per lei

(Di venerdì 24 aprile 2020)D’, fa l’annuncio ina Pomeriggio 5, proprio nella parte del programma dedicata al gossip. Ecco cosa è successo inLa conduttrice ha avuto come ospiti virtuali nel suo salotto diversi personaggi del mondo dello spettacolo che, come Maria Teresa Ruta e Cristiano Malgioglio festeggiavano il compleanno.: “L’amore non ha età, ma 25 anni sono pochi” E’ stato proprio durante il collegamento conArticolo completo:D'inilper lei dal blog SoloDonna

matteograndi : Certo, un’idea geniale. E i runner saranno seguiti per tutta la durata dell’allenamento da un cronometratore di st… - trash_italiano : Il figlio di Albano e Romina Power: 'Barbara d'Urso deve morire' - Paoloakita : RT @sciolti_cani: Minacce di morte a Barbara d'Urso. Col tasto off del telecomando. [@Paoloakita] #barbaradurso #coronavirus - Mircodeimirco : @LucaMarelli72 @il_farmacista Un attimo e sei da Barbara D'Urso..manca soltanto il 'saluta sempre e paga le bollette' - bonnie379 : RT @flayawa: Gliele scrive Barbara D’Urso? -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso

Non è il compleanno che avrebbe sperato Cristiano Malgioglio. Il cantante, parolieri e grande amico di Barbara D’Urso è intervenuto oggi a Pomeriggio 5 proprio per parlare di questa giornata ...Barbara D’Urso, “l’annuncio” in diretta a Pomeriggio 5: «Lascio il mio fidanzato, ecco perché…». Oggi, nella parte del programma dedicata al gossip, la conduttrice ha ospitato in collegamento diversi ...