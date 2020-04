UEFA | le prime decisioni | subito 70 milioni ai club Il comunicato

(Di giovedì 23 aprile 2020) L’stanzierà 70di euro per iche hanno dato giocatori alle nazionali per i match di qualificazione a Euro 2020 Si è concluso il Comitato esecutivo dell’, il quale ha decretato lo stanziamento di 70di euro aiche hanno dato i propri calciatori alle nazionali per i match di qualificazione a Euro 2020. Ildella. «Quest’oggi il Comitato Esecutivoha deciso di rilasciare immediatamente i pagamenti delle indennità che spettano aiper il contributo dei loro tesserati alle competizioni delle squadre nazionalialla luce dell’attuale crisi e delle difficoltà finanziarie che molte società stanno affrontando in tutta Europa.Inizialmente, tali pagamenti erano previsti dopo il completamento dei play-off delle qualificazioni europee, ma date le sfide affrontate dai...

La Uefa ha deciso di anticiare ai club i pagamenti per il rilascio dei loro giocatori alle squadre nazionali.. Un modo per aiutare le tante società in difficoltà economica a cau ..."Tutto ciò rappresenta un'iniezione di liquidità necessaria alle finanze dei club ed è il risultato del lavoro congiunto della Eca con la Uefa per la protezione dei club in questo momento di minaccia ...